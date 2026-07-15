Четыре человека пострадали в аварии в Подмосковье

Мособлпожспас: в ДТП в Ступине пострадали 4 человека, среди них ребенок

Утром 14 июля в Ступине произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Травмы получили четыре человека, среди них один ребенок, сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

ЧП случилось на 103-м километре федеральной трассы М‑4 «Дон», там столкнулись Ford Transit и Volkswagen Polo.

На место прибыли работники 281-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

В Ступинскую областную клиническую больницу отправили 55-летнего водителя Ford с подозрением на перелом руки, женщину с ушибами грудной клетки и поясницы, 23-летнюю девушку с подозрением на травму живота и 11-летнюю девочку с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее утром в среду авария случилась также на Брестском шоссе в Москве. Правоохранители перекрыли движение, детали выясняются.