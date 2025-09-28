В Москве загорелся собачий приют. Погибли 13 животных

Фото: Зооферма Walkservice — экскурсия к северным оленям и хаски / Медиасток.рф

РЕН ТВ: в Москве при пожаре в приюте сгорели 13 собак, пострадал один человек

Пожар вспыхнул в одном из питомников Москвы. Предварительно, погибли 13 собак, сообщили РЕН ТВ работники учреждения.

По данным журналистов, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Медики доставили одного человека в больницу с ожогами. Предварительно, он праздновал день рождения и забыл затушить сигарету.

В результате ЧП 30 животных разбежались, сейчас их ищут сотрудники питомника. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее в зоопарке Новосибирска более 10 животных сгорели при пожаре. Огнем уничтожило два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники успели спасти пятнистых оленей, яков, нубийских коз и двух дикобразов.