В Москве загорелся собачий приют. Погибли 13 животных
РЕН ТВ: в Москве при пожаре в приюте сгорели 13 собак, пострадал один человек
Пожар вспыхнул в одном из питомников Москвы. Предварительно, погибли 13 собак, сообщили РЕН ТВ работники учреждения.
По данным журналистов, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Медики доставили одного человека в больницу с ожогами. Предварительно, он праздновал день рождения и забыл затушить сигарету.
В результате ЧП 30 животных разбежались, сейчас их ищут сотрудники питомника. На месте работают специалисты экстренных служб.
Ранее в зоопарке Новосибирска более 10 животных сгорели при пожаре. Огнем уничтожило два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники успели спасти пятнистых оленей, яков, нубийских коз и двух дикобразов.