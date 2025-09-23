Более 10 животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска

Более 10 животных стали жертвами пожара в зоопарке Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций», — отметили в сообщении.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что при пожаре успели спасти всех пятнистых оленей, яков, нубийских коз и двух дикобразов. Среди сотрудников зоопарка никто не пострадал.

По предварительным данным, сгорели два вольера на площади 180 квадратных метров. На месте работают свыше 30 спасателей и 10 единиц техники. Распространение огня на другие постройки и деревья предотвратили.

Вечером 23 сентября огонь охватил несколько вольеров для животных в новосибирском зоопарке. По факту возгорания прокуратура проводит проверку.