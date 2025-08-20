В Москве в центре робототехники Яндекс.Маркета произошло задымление

В складском комплексе «Новые технологии» на улице Лобачевского, 130Г, на западе Москвы, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил 360.ru очевидец.

«Открыли склад — все в дыму, сработала система пожаротушения, приехали три пожарные машины и скорая помощь», — сообщил очевидец.

По его словам, сотрудников эвакуировали. Источник 360.ru добавил, что именно в этом помещении находились рабочие боксы с роботами, которые используются для доставки заказов. Он подчеркнул, что загорание не зафиксировали.

Пресс-служба Яндекса прокомментировала происшествие:

«В центре робототехники Яндекс.Маркета произошло задымление, пожара не было. Всех сотрудников в установленном порядке эвакуировали, пострадавших нет».

Ранее в Дербенте загорелся коньячный комбинат.