В Москве загорелся один из крупнейших хлебокомбинатов в России

На хлебокомбинате «Черемушки» на юго-западе Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, около 21:25 на улице Наметкина, 10Ас1, загорелась кровля производственного здания. С крыши наблюдалось открытое пламя. К 21:58 открытое горение удалось ликвидировать, однако кровля продолжала тлеть. Пострадала сотрудница предприятия.

В МЧС Москвы уточнили, что возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного производственного корпуса. На месте работают 31 пожарный и девять единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Данные о масштабах повреждений уточняются.

В другом регионе — в Пензенской области — за последние сутки зарегистрировали четыре возгорания. Об этом «Пензе-пресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.