Четыре пожара потушили в Пензенской области за последние сутки

За последние сутки в Пензенской области зарегистрировано четыре возгорания. Об этом «Пензе-пресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Городище на улице Чкалова произошел пожар в бане площадью шесть квадратных метров. В селе Чернозерье Мокшанского района полностью сгорела баня площадью 25 квадратных метров. Предполагается, что причиной этих происшествий стали нарушения при изготовлении и эксплуатации печей.

В Пензе на улице Пригородной загорелся мусор в подъезде расселенного дома, пострадал один мужчина. Еще один случай произошел в Нижнем Ломове на улице Карла Маркса, где горел мусор на лестничной площадке. Предварительная причина обоих инцидентов — неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, сотрудники МЧС России дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП в Городищенском и Сердобском районах.