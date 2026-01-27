В Москве загорелась «Рыбацкая деревня» на ВДНХ
В Москве утром 27 января пожар произошел в комплексе отдыха «Рыбацкая деревня» на ВДНХ. Об этом сообщил источник 360.ru.
Вспыхнуло одноэтажное деревянное строение, предназначенное для временного хранения вещей. Огонь интенсивно распространялся и вскоре перекинулся на два соседних здания.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные провели вскрытие конструкций.
«Работают три водяных ствола на путях распространения огня», — уточнил источник 360.ru.
К 08:03 возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что более 100 спасателей продолжили тушить пожар на нефтебазе в Пензе.