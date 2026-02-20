В Москве задержали поджигателей полицейской машины и здания МВД

Правоохранители задержали двух поджигателей, которые пытались спалить полицейский автомобиль и здание МВД в Москве. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале .

«Ночью в двух районах столицы мои коллеги задержали молодых людей, которые выполняли криминальные задания кураторов из-за рубежа», — заявила она.

Одним из злоумышленников оказался 19-летний житель Костромы. Он облил машину полиции бензином и попытался спалить ее. Правоохранители потушили пламя, а поджигателя доставили в территориальный отдел для разбирательств.

«Там юноша пояснил, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая во время общения направила ему ссылку на якобы свои фотографии. Перейдя по ссылке, он заметил, что с телефона началась передача личных данных. Отменить это действие не получилось», — добавила Волк.

Позже парню позвонили мошенники, которые представились силовиками, и запугали молодого человека. Они вынудили его подписать соглашение о выполнении семи поручений.

Примерно в это же время 17-летний житель Подмосковья подошел к КПП ОМВД по Хорошевскому району с канистрой бензина. Он стал жертвой мошенников по аналогичной схеме. Волк призвала не выполнять указаний незнакомцев — это может привести к тяжким последствиям.

Ранее в Электростали 13-летний подросток поджег две колонки на автозаправке из-за мошенников.