В Подмосковье подросток поджег автозаправку из-за мошенников

В Электростали 13-летний подросток поджег две колонки на автозаправке. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пожар произошел накануне вечером. Колонки выгорели, но посетители и сотрудники АЗС не пострадали.

Полицейские вычислили и задержали поджигателя. Он рассказал, что в декабре его обманули мошенники и угрозами заставили пойти на преступление. МВД проводит проверку, по итогам которой примет решение о возбуждении дела.

Волк призвала родителей внимательнее относиться к детям и пожелала последним никогда не оставаться один на один с преступниками.

