Обиделся и решил убить. На Урале задержали рецидивиста, зарезавшего медсестру

В поселке Рефтинский Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве медсестры в одном из медицинских учреждений. По данным регионального управления Следственного комитета России, преступление произошло днем 4 марта.

Как установили следователи, женщина 1988 года рождения получила ножевые ранения на рабочем месте. От полученных травм она скончалась на месте. Следственный отдел по городу Асбест возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемым оказался местный житель 1984 года рождения — бывший супруг погибшей. По версии следствия, между ними возник конфликт. Совершив нападение, мужчина попытался скрыться и направился к своему гаражу, однако далеко уйти не смог. Сотрудники уголовного розыска Рефтинского отдела полиции задержали его по приметам. У мужчины есть характерная примета — татуировка в виде перстня «роза ветров» на левой руке.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В его криминальном «послужном списке» — судимости за кражи, угон автомобиля, причинение вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения.

По словам полковника Горелых, на вопрос оперативников о причинах поступка подозреваемый заявил, что обижен на бывшую супругу из-за их расставания. Шестеро дочерей, которые остались без матери, сотрудники полиции передали сестре погибшей.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия: осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

