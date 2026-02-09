В Москве задержали мужчину, избившего девушку в метро
Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Происшествие произошло на станции «Китай-город». По данным ведомства, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи и, получив отказ, принялся ее оскорблять.
Женщина рассказала, что после этого неизвестный начал замахиваться и материться. Когда она стала снимать его действия на телефон, мужчина попытался вырвать гаджет, а затем нанес ей несколько ударов.
В результате нападения пострадавшая получила травмы и ушибы, ей оказали медицинскую помощь. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его в одном из домов на Ленинградском шоссе.
По факту нападения следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый уже дал признательные показания.