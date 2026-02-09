Перед нападением на девушку мужчина в московском метро угрожал и оскорблял другую пассажирку подземки. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая от агрессора.

«Этот молодой человек сначала подошел ко мне просить денег, а потом — к другой девушке. Потом он начал замахиваться, материться и оскорблять», — рассказала она о ситуации.

Женщина подчеркнула, что правоохранители ищут нападавшего, полиция держит с ней связь.

«Удалось ли его найти или идентифицировать, пока не знаю, для этого мне необходимо подъехать в отдел. Но это будет возможно только после операции», — добавила пострадавшая.