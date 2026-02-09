«Начал замахиваться и материться». Москвичка — о нападении в метро
Попрошайка на станции «Китай-город» оскорблял девушку перед нападением
Перед нападением на девушку мужчина в московском метро угрожал и оскорблял другую пассажирку подземки. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая от агрессора.
«Этот молодой человек сначала подошел ко мне просить денег, а потом — к другой девушке. Потом он начал замахиваться, материться и оскорблять», — рассказала она о ситуации.
Женщина подчеркнула, что правоохранители ищут нападавшего, полиция держит с ней связь.
«Удалось ли его найти или идентифицировать, пока не знаю, для этого мне необходимо подъехать в отдел. Но это будет возможно только после операции», — добавила пострадавшая.
Утром 9 февраля мужчина на станции «Китай-город» подходил ко многим женщинам и просил денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку и начала снимать агрессора на камеру, после чего он выбил телефон из ее рук, нанес несколько ударов и сломал нос.
Пресс-служба СК сообщала, что Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве в метрополитене.