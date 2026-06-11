В Москве задержали блогера-лихача, намеренно пытавшегося устроить ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Москве 29-летнего нарушителя, который пытался устроить дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В интернете они увидели видео, как водитель остановился посреди проезжей части, поставил машину на автопилот и ушел в магазин. Только чудом это не привело к аварии.

Против нарушителя составили два административных протокола.

Позже оказалось, что лихач — известный блогер. Опасную ситуацию на дороге он устроил ради яркого контента.

Ранее на Сахалине подросток выпил, угнал машину и, когда его заметили, попытался скрыться от преследования полиции. Выяснилось, что его и раньше привлекали к ответственности за опасную езду. Теперь задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на два года.