Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

В МВД предупредили о схеме мошенничества через приложения ЖКХ или запись к врачу

Для взлома мобильных телефонов мошенники начали использовать новую схему с приложениями якобы для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве отметили, что в 2024 году распространились случаи взломов аккаунтов россиян и последующей рассылки фишинговых ссылок на заполнение форм социальных сетях.

«При этом аферисты по телефону представляются работниками медицинских учреждений или управляющих компаний. Они предлагают установить новое приложение для записи на прием к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ», — заявили в МВД.

Но на самом деле эти программы нужны для получения удаленного доступа к смартфонам и кражи денег. В пресс-службе призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать приложения из непроверенных источников.

Ранее стала известна сумма самого крупного перевода мошенникам в 2024 году.