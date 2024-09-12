В Москве задержали более 400 мигрантов по делу об экстремистском сообществе

СК сообщил о задержании 439 мигрантов после рейда в хостел на юго-западе Москвы

В Москве задержали 439 приезжих по подозрению в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, владельцы хостела на Профсоюзной улице нарушили миграционное законодательство. Прибыв туда, сотрудники СК и Росгвардии провели обыск.

Находившихся в хостеле мигрантов доставили в правоохранительные органы, где проверят, легально ли они находятся в России и нарушали ли закон иным способом.

Руководство и администрацию гостиницы доставили в подразделение столичного СК для следственных действий.

Ранее сотрудники СК выявили в Москве 10 уроженцев Средней Азии, которые нелегально снимали квартиры у фигурантов уголовного дела о мошенничестве.