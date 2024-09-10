Незаконных мигрантов нашли в московских квартирах фигурантов дела о мошенничестве

Обыски в квартирах фигурантов уголовного дела о мошенничестве и организации незаконной миграции провели московские следователи. В ходе мероприятий они нашли 10 уроженцев Средней Азии, которые находились в российской столице в нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В СК уточнили, что в поиске иностранцев-нелегалов задействовали следователей и оперативных сотрудников московского главка МВД. Обыски провели в квартирах, куда владельцы незаконно заселяли приехавших в Москву граждан других государств.

«В ходе обысков установлено более 10 граждан из стран Средней Азии, пребывающих на территории столицы в нарушение миграционного законодательства», — заявили в пресс-службе.

Всех иностранцев доставили в отделы для проведения необходимых следственных действий. Пока против них завели только административные дела. Расследование уголовного дела против основных фигурантов продолжилось

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов заявил, что более трети прибывающих в страну иностранцев отказываются жить по российским законам и считают, что подчиняться можно только правилам шариата.

Он подчеркнул, что количество таких мигрантов снизилось за последние годы, но речь все еще идет о миллионах людей, которые не хотят соблюдать российское законодательство.