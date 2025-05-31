Студенты до смерти забили наркокурьера бейсбольной битой в Ставрополье

Следователи задержали четверых иностранцев по подозрению в жестоком убийстве в Ставрополье. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в ночь на 27 мая в лесу возле поселка Санамарево Предгорного округа четверо мужчин напали на 44-летнего жителя. Они жестоко избили его бейсбольной битой. Пострадавший умер на месте от полученных травм.

После убийства преступники попытались скрыться, но их задержали оперативники. Как уточнили в СК, за расправу иностранцам обещали деньги.

«По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

Как сообщил Telegram-канал Mash, предварительно, подозреваемые — марокканские студенты, учащиеся местного института, а убитый — наркокурьер.

«Все четверо подозреваемых — уроженцы Марокко, первокурсники местного медико-фармацевтического вуза. Вероятно, они вышли на курьера через заказ на расправу в даркнете, за это должны были получить денежное вознаграждение», — объяснил источник канала.

Тело 44-летнего мужчины нашли в лесу, в ста метрах от заправки.

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