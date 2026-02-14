В Москве врачи достали пробку от бутылки из легких мужчины

Хирурги спасли мужчину, упавшего со снегохода и разбившего бутылку коньяка, пригретую на груди под курткой. Пробку от нее достали у него из легких, сообщила пресс-служба НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

Медики пошутили, что, видимо, пациент спрятал алкоголь от супруги, но застолья так и не случилось. При падении со снегохода бутылка пробила его грудную клетку. Пробка застряла в плевральной полости. Пострадавшего доставили к больницу.

«Обследование показало — пробка пробила мягкие ткани и мышцы, а также повредила плевру, которая защищает легкие», — уточнили в медучреждении.

Торакальные хирурги прооперировали мужчину, удалив пробку через небольшой прокол и ушив травмированные ткани. Часть пробки находилась в труднодоступном месте, но и ее нашли и удалили, чтобы не развилась инфекция. Мужчину выписали спустя пять дней.

