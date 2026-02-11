В Бельгии девушка случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Жительница Бельгии случайно проглотила ложку длиной 17 сантиметров после того, как испугалась собаки. Историю 28-летней Рейми Амелинкс рассказало издание What’s The Jam.
По данным издания, у девушки была собака породы венгерская визла по кличке Марли. Пес внезапно запрыгнул ей на колени, и Амелинкс резко дернулась.
«Я засунула ложку в рот, чтобы освободить руки и ответить на сообщение», — пояснила девушка.
Столовый прибор застрял в горле, а затем ушел глубже. Амелинкс работала медицинским представителем и сначала попыталась достать ложку рукой, но у нее ничего не получилось.
«Но все произошло так быстро, что-либо проглотить, либо подавиться», — сказала она.
Когда домой вернулся ее молодой человек, она не рассказала о случившемся и сделала вид, что все в порядке. Однако после ужина она почувствовала, что предмет двигается внутри. Появились вздутие и тошнота, уснуть уже не получилось. Тогда девушка обратилась в больницу. Врачи предупредили, что ложка такого размера сама не выйдет, и назначили гастроскопию.
Через два дня медики под местной анестезией развернули ложку в желудке и извлекли ее. Девушка быстро восстановилась, а ее возлюбленный захотел превратить съеденный столовый прибор в арт-объект.
«Он пока точно не знает, что именно, но это определенно будет уникальное произведение», — уверена Амелинкс.
Впрочем, врачей сложно удивить находками внутри человеческого организма. В китайском городе Шэньчжэнь врачи извлекли из глазницы 46-летнего мужчины наконечник шариковой ручки. Он, как выяснилось, находился там почти три десятилетия.