В Бельгии девушка случайно проглотила 17-сантиметровую ложку

Жительница Бельгии случайно проглотила ложку длиной 17 сантиметров после того, как испугалась собаки. Историю 28-летней Рейми Амелинкс рассказало издание What’s The Jam .

По данным издания, у девушки была собака породы венгерская визла по кличке Марли. Пес внезапно запрыгнул ей на колени, и Амелинкс резко дернулась.

«Я засунула ложку в рот, чтобы освободить руки и ответить на сообщение», — пояснила девушка.

Столовый прибор застрял в горле, а затем ушел глубже. Амелинкс работала медицинским представителем и сначала попыталась достать ложку рукой, но у нее ничего не получилось.

«Но все произошло так быстро, что-либо проглотить, либо подавиться», — сказала она.

Когда домой вернулся ее молодой человек, она не рассказала о случившемся и сделала вид, что все в порядке. Однако после ужина она почувствовала, что предмет двигается внутри. Появились вздутие и тошнота, уснуть уже не получилось. Тогда девушка обратилась в больницу. Врачи предупредили, что ложка такого размера сама не выйдет, и назначили гастроскопию.

Через два дня медики под местной анестезией развернули ложку в желудке и извлекли ее. Девушка быстро восстановилась, а ее возлюбленный захотел превратить съеденный столовый прибор в арт-объект.

«Он пока точно не знает, что именно, но это определенно будет уникальное произведение», — уверена Амелинкс.

Впрочем, врачей сложно удивить находками внутри человеческого организма. В китайском городе Шэньчжэнь врачи извлекли из глазницы 46-летнего мужчины наконечник шариковой ручки. Он, как выяснилось, находился там почти три десятилетия.