Уборщица несколько месяцев выносила из квартиры москвички драгоценности и деньги

Московская уборщица несколько месяцев подряд воровала из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В сентябре 2023 года жительница столицы через приложение нашла клинера и пригласила его для уборки своей квартиры. В дальнейшем уборщица приходила к ней один или два раза в месяц. Сначала хозяйка квартиры заметила, что не хватает флакона духов от английского парфюмерного бренда, но не придала этому особого значения.

«В марте, когда женщина собиралась на работу, она не нашла серьги из белого золота с бриллиантами и жемчугом, но решила, что они затерялись в комоде. Спустя пару месяцев хозяйка убрала ювелирные украшения с комода в его верхний ящик», — отметил источник.

Через несколько дней женщина решила взять кольцо, но его там не оказалось.

На следующий день она решила разобрать комод и обнаружила, что не хватает не только перечисленных вещей, но и денег, а также нескольких пар серег, включая серьги с бриллиантами и сапфирами. Тогда она обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Подозреваемую задержали, она призналась в содеянном. Суд оштрафовал злоумышленницу.

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