В Москве впервые конфисковали электросамокат за наезд на пешехода

В Москве судебные приставы впервые изъяли электросамокат по решению суда после ДТП. Об этом сообщили на сайте столичного управления ФССП.

Электросамокат фирмы Dualtron ultra конфисковали у студента-дизайнера, который ранее в состоянии алкогольного опьянения наехал на пенсионерку. Как выяснилось, молодой человек совершил повторное правонарушение.

«Суд <…> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления в собственность государства, и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 18 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о введении значительных штрафов для пользователей электросамокатов за вождение в нетрезвом виде, превышение установленных скоростных лимитов и ряд других нарушений. По мнению парламентариев, дополнительные санкции и штрафы повысят безопасность на дорогах.