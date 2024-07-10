Введение высоких штрафов для электросамокатчиков рассмотрят в Госдуме

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поднял вопрос о введении значительных штрафов за нарушения, связанные с использованием электросамокатов и других устройств для личного передвижения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По его словам, парламентарии рассматривают возможность наложения штрафных санкций на пользователей таких средств за ряд нарушений: вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, превышение установленных скоростных лимитов, покидание места происшествия, а также за движение в неположенных местах, включая дороги и тротуары.

Дополнительные санкции и штрафы, по мнению депутатов, должны будут повысить безопасность на дорогах.

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