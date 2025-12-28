В Москве возле здания Пресненского суда ликвидировали пожар

В центре Москвы загорелись строительные бытовки рядом с Пресненским районным судом. Об этом сообщил источник 360.ru, предоставивший видео с места происшествия.

Возгорание произошло около 18:35 на Зоологической улице, 20. По предварительным данным, огонь охватил несколько бытовок, установленных в одном ряду.

Информацию подтвердили в столичном МЧС. В ведомстве экстренной помощи сообщили, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

Позднее в МЧС уточнили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

