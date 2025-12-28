Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи

Три человека получили травмы в результате крупного пожара, вспыхнувшего в автосервисе в промзоне на улице Транспортной в Сочи. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил , что пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Огонь охватил здание автосервиса и затем перекинулся на складские помещения и соседнее строение. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. На месте работали пожарные расчеты, спасатели и коммунальные службы — всего около 60 специалистов и 15 единиц техники.

Прошунин сообщил, что пожар удалось локализовать и в настоящее время ведется его полная ликвидация. Глава города также отметил, что, хотя промзона не относится к жилым территориям, проверяется информация о возможном временном проживании людей на верхних этажах здания. В МЧС позже уточнили, что открытое горение ликвидировано.

Причины возгорания установят специалисты. Городские власти заявили, что после завершения всех работ обстоятельства происшествия будут подробно проанализированы, а ситуация остается на контроле администрации.