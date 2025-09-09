В Москве водитель устроил ДТП и брызнул из перцового баллончика в обидчика

В Москве водитель спровоцировал аварию и брызнул из перцового баллончика в оппонента из другой машины. Об этом 360.ru рассказал пострадавший.

ЧП случилось в районе 1-го Вешняковского проезда. Один автомобиль превысил скорость и спровоцировал водителя второй машины уйти на другую полосу. Тот врезался в знак пешеходного перехода, после чего произошло столкновение двух авто.

«Сзади летело авто на скорости 120 километров в час, хотя ограничение — 40. Летит и моргает мне, чтобы ушел вправо. Потом я начал моргать ему. Он протормозил, опустил окно, обозвал меня нецензурно. Потом достал перцовый баллончик и брызнул», — сказал пострадавший.

Мужчина отметил, что у него есть очевидцы и свидетели. При этом другой водитель первоначально покинул место аварии, но затем вернулся.

«Машина сильно пострадала, а я сам нет. Обращусь к врачам, чтобы зафиксировать ожоги», — заключил он.

