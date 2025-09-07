Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве

Три машины, в том числе автобус и такси, столкнулись на улице Мневники на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Мы здесь стоим, тут скорых много приехало. Пожарных две машины, полиция, ДПС», — отметила она.

Очевидец аварии Елена рассказала 360.ru, что сейчас на месте ЧП работают спецслужбы. Причины аварии пока неизвестны.

Один из автомобилей перевернулся. Перекрыто три полосы из пяти. Как уточнил источник, скорая забрала пассажирку автобуса.

По словам собеседницы 360.ru, пострадавших может быть двое. По ее словам, реанимация забрала одного человека из такси.

«Одного человека из такси, я не знаю, жив, нет, в реанимацию забрали. Вроде он дышал. Его вытаскивали из машины ребята. И девушка. Она, может, в автобусе или в другой машине, ударилась обо что-то. Она здесь лежала. Ее тоже скорая забрала», — сообщила Елена.

