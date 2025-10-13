В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

На 1-й Дубровской в Москве водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

В Москве на улице 1-я Дубровская водитель сбил двух подростков. Подробности сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Два мальчика 11-ти и 13-ти лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетние попали в больницу.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует все обстоятельства дорожной аварии», — отметили в ведомстве.

