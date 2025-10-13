Двое детей попали в больницу после ДТП в Нижегородской области

В воскресенье, 12 октября, на 22-м километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново произошла дорожная авария. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Нижегородской области.
По сообщению ведомства, водитель автомобиля Volkswagen — женщина — не смогла подобрать безопасную скорость, в результате чего машина оказалась в кювете.
Водитель получила ушибы, также травмы получили десятилетний ребенок и младенец. Пострадавших детей госпитализировали.
