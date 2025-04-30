В Москве водитель отказался пропускать вперед скорую с тяжелобольной женщиной

Московский водитель отказался пропускать вперед автомобиль скорой помощи, несмотря на включенную сирену и обращение через громкоговоритель. Видеозапись с произошедшим появилась в распоряжении 360.ru

На кадрах видно, что сидящий за рулем Lada человек не обращает внимания на скорую и не дает ей проехать, несмотря на экстренную ситуацию.

По информации источника 360.ru, водителя отечественного автомобиля уже привлекали к административной ответственности. Во время поездки в Башкирии он отвлекался от управления машиной и разговаривал за рулем с телефоном в руках.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в карете скорой помощи в момент съемки видео находилась тяжелобольшая женщина. Медики пожаловались, что водитель не перестроился, даже когда его об этом попросили через громкоговоритель.

Ранее в Екатеринбурге водитель сбил самокатчика и скрылся с места ДТП. Автомобилист, несмотря на красный свет, не остановился на перекрестке и наехал на человека.