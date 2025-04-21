Нарушивший ПДД водитель сбил самокатчика и скрылся с места ДТП в Екатеринбурге

Легковой автомобиль и самокатчик стали участниками ДТП в Екатеринбурге. Авария произошла минувшей ночью на перекрестке улиц Белинского — Авиационная в районе Автовокзала. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на неофициальный телеграм-канал мэрии.
По предварительной информации, водитель легковушки на большой скорости выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил человека на самокате. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.
Виновник столкновения скрылся с места аварии. Сейчас стражи порядка устанавливают его личность и выясняют все обстоятельства случившегося.
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