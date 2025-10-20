В Москве водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Москве на Флотской водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

На севере Москвы автомобиль насмерть сбил мужчину, после чего водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции .

По предварительным данным, трагедия произошла на улице Флотская в районе дома № 15. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

После аварии машина скрылась, однако, как позже уточнили в ведомстве, предполагаемого водителя задержали по месту жительства.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее пьяный водитель автомобиля Mercedes-Benz в городе Октябрьском в Башкирии не справился с управлением и на скорости влетел в деревянный жилой дом.