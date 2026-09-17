Водитель микроавтобуса попал в ДТП в Каменском районе Пензенской области

В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Каменском районе. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

По данным ведомства, в шесть часов утра на восьмом километре трассы «Каменка — Дмитриевка — М-5 „Урал“ водитель автобуса малого класса Mercedes Benz Sprinter не справился с управлением и съехал с дорожного полотна.

В результате этого инцидента 55-летний мужчина, управлявший транспортным средством, получил травмы и был госпитализирован. Трое его пассажиров — мужчины в возрасте 24, 35 и 51 года — после осмотра врачами и оказания необходимой медицинской помощи были отпущены домой.

На данный момент сотрудники полиции продолжают работу на месте аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего ДТП.