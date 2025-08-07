В Москве водитель фуры скончался за рулем в пробке на МКАД

В Москве водитель фуры скончался за рулем в пробке на 21-м километре МКАД

В Москве на 21 километре МКАД водитель фуры скончался за рулем грузовика. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

Собеседница издания уточнила, что ехала в пробке, когда заметила мертвого мужчину рядом с фурой.

«Зашла комментарии почитать, а там пишут, что именно водитель фуры, которая первой стояла, просто умер за рулем. Ну вот он уже накрытый лежал», — рассказала женщина.

По словам комментаторов, никакого столкновения на дороге не был, вероятно, у мужчины просто отказало сердце, пока он стоял в пробке.

«Отмучился коллега», — написал один из пользователей.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии в Ростовской области с участием грузовика и трех легковых машин, где погибли четыре человека. По словам очевидцев, водитель бензовоза мог уснуть за рулем и наехал на отбойник, после чего фуру отбросило на разделитель.