«Груда металла». Появилось видео с места ДТП с 4 погибшими под Ростовом-на-Дону

Появилось видео с места ДТП с 4 погибшими под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области произошла авария с участием грузовика и трех легковых машин, погибли четыре человека. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Очевидцы рассказали, что водитель бензовоза мог уснуть за рулем и наехал на отбойник, после чего фуру отбросило на разделитель.

«От машин ничего не осталось, груда металла. Ехавшие по своей полосе две машины попали под него. В итоге водитель бензовоза скончался или от травм, или от пожара», — отметили они.

Другой свидетель предположил, что у фуры взорвалось колесо.

«С колесом что-то произошло. Превышения не было, он ехал в южном направлении, там снижение скорости, камера и подъем. В месте ДТП большегрузы только начинают разгон», — уточнил он.

В результате аварии погибли водитель грузовика Mercedes, водитель и два пассажира в легковушке Volkswagen, среди них несовершеннолетний.