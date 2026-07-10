В Москве в Гагаринском тоннеле столкнулись пять автомобилей
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
На месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение в районе Гагаринского тоннеля затруднено на протяжении 2,3 километра. Проезд осуществляется по двум полосам из четырех. Водителям рекомендовали учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее автомобиль «Газель» влетел в автобус на Нижегородской улице в Москве. В результате пострадали 25 человек.