Школьница из Кемеровской области приехала в Екатеринбург и бесследно пропала

В Екатеринбурге исчезла 16-летняя школьница. Она приехала в город из Анжеро-Судженска Кемеровской области и больше не выходила на связь, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» .

Сейчас девушка не отвечает на звонки, где она может находиться — неизвестно. Рост пропавшей приблизительно 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие.

В день пропажи на ней была черная куртка с белым меховым капюшоном и голубая джинсовая юбка. Обута была в черные сапоги, на голове был голубой платок.

Ранее команда приложения «Где мои дети» сообщила, что в этом году в России пропали почти 900 детей. Более 20 из них не удалось спасти, 839 нашли живыми, еще 25 разыскивают.

Больше всего случаев пропажи детей зарегистрировали в мае — 124, в июне — 90 и в марте — 82. Меньше всего ребят пропало в январе — 54.