В Москве строители отомстили жадному боссу и сожгли его авто

Строители дотла сожгли машину своего босса в Москве

Строители сожгли автомобиль своего босса на Базовской улице в Москве. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как один из рабочих кинул на облитую бензином машину горящую тряпку. Иномарку тут же охватило мощное пламя.

По данным Telegram-канала Mash, строители решили отомстить руководителю из-за систематической невыдачи зарплаты. Работодатель несколько раз сдвигал сроки расчета. Уточняется, что сгорел автомобиль марки Haval.

Сумма ущерба составила 1,7 миллиона. В МВД информация о случившемся не поступала.

Накануне источник 360.ru сообщил о поджоге кроссовера в районе Западное Дегунино. Люде внутри автомобиля не было.