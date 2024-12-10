В Москве строители отомстили жадному боссу и сожгли его авто
Строители дотла сожгли машину своего босса в Москве
Строители сожгли автомобиль своего босса на Базовской улице в Москве. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как один из рабочих кинул на облитую бензином машину горящую тряпку. Иномарку тут же охватило мощное пламя.
По данным Telegram-канала Mash, строители решили отомстить руководителю из-за систематической невыдачи зарплаты. Работодатель несколько раз сдвигал сроки расчета. Уточняется, что сгорел автомобиль марки Haval.
Сумма ущерба составила 1,7 миллиона. В МВД информация о случившемся не поступала.
Накануне источник 360.ru сообщил о поджоге кроссовера в районе Западное Дегунино. Люде внутри автомобиля не было.