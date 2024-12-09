Полыхающий кроссовер в Западном Дегунино сняли на видео

Кроссовер вспыхнул на Базовской улице в районе Западное Дегунино. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Кроссовер сильно поврежден. Людей внутри нет», — уточнил собеседник.

Причины происшествия неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. К месту ЧП отправили спецслужбы.

Ранее на востоке Москвы загорелись малярный цех и покрасочная камера. Из помещений эвакуировались 25 человек.