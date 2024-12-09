Полыхающий кроссовер в Западном Дегунино сняли на видео
Кроссовер вспыхнул на Базовской улице в районе Западное Дегунино. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Кроссовер сильно поврежден. Людей внутри нет», — уточнил собеседник.
Причины происшествия неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. К месту ЧП отправили спецслужбы.
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