Состояние крайне тяжелое. У владельца кальянной в Грозном забрали больного львенка

Подмосковные ветеринары пытаются спасти жизнь львенка, который жил в кальянной в Грозном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Четырехмесячного детеныша забрали у владельца кальянной в середине октября. Во время обследования у животного выявили большие проблемы со здоровьем: вес малыша составлял четыре килограмма при норме в 15-20 килограммов. У львенка оказались сломаны передние лапы, он почти не видит, также у него выявили проблемы с почками и анемию.

Сотрудники бара кормили детеныша детской кашей на коровьем молоке — это опасно для здоровья животных. Теперь львенок не ест мясо самостоятельно.

«Львенку уже сделали переливание крови — сейчас врачи ведут за ним круглосуточное наблюдение в отделении интенсивной терапии. Состояние животного оценивается как крайне тяжелое», — написали авторы поста.

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