В Москве спасли мужчину, свалившегося с моста в Хамовниках
Спасатели вытащили из воды горожанина, упавшего в Москву-реку с Крымского моста. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Мужчина залез на мост. Едет пожарка и катер», — отметил он.
В итоге москвич упал в воду, свалившись с верхней опоры моста.
«Катер подоспел, подбирают его», — рассказал собеседник 360.ru.
Пострадавший выжил, его везут на спасательную станцию, к которой выдвинулась карета скорой помощи.
Ранее в Басманном районе Москвы, несмотря на ограждения, в Яузу упал автомобиль Toyota Camry. ЧП произошло на Рубцовской набережной.
По словам очевидицы, водитель успел эвакуироваться из салона, он не пострадал. Спасатели помогли мужчине выбраться на сушу и с помощью крана вытащили иномарку из реки. Пассажиров в автомобиле не было.