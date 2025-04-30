В Москве спасли мужчину, свалившегося с моста в Хамовниках

Спасатели вытащили из воды горожанина, упавшего в Москву-реку с Крымского моста. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Мужчина залез на мост. Едет пожарка и катер», — отметил он.

В итоге москвич упал в воду, свалившись с верхней опоры моста.

«Катер подоспел, подбирают его», — рассказал собеседник 360.ru.

Пострадавший выжил, его везут на спасательную станцию, к которой выдвинулась карета скорой помощи.

Ранее в Басманном районе Москвы, несмотря на ограждения, в Яузу упал автомобиль Toyota Camry. ЧП произошло на Рубцовской набережной.

По словам очевидицы, водитель успел эвакуироваться из салона, он не пострадал. Спасатели помогли мужчине выбраться на сушу и с помощью крана вытащили иномарку из реки. Пассажиров в автомобиле не было.