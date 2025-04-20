Машина упала в Яузу на набережной в центре Москвы

Иномарка упала в реку Яуза в Басманном районе столицы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Обычная пассажирская машина. Водитель там был, с ним все хорошо, ему помогли вылезти. Машина осталась в воде», — отметила она.

Очевидица рассказала 360.ru, что в салоне упавшей в реку машины находился водитель.

ЧП произошло в центре города — возле дома 2 на Рубцовской набережной. Предварительно, в реку упал автомобиль Toyota Camry. На место ЧП приехал кран.

Ранее в Саратовской области автомобиль наполовину ушел под землю из-за обрушения асфальта и грунта на парковке у магазина в Энгельсе. Спасатели оградили опасный участок и эвакуировали машину с помощью манипулятора.

На место ЧП приехали представители администрации. Они зафиксировали случившееся, чтобы выяснить причину провала грунта. В момент обрушения в автомобиле никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.