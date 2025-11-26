Врач Филева сообщила о риске выпадения волос при приеме антидепрессантов

По ее словам, это редкий, но возможный побочный эффект.

«Причина этого явления часто кроется в том, что препарат временно переводит многие волосяные луковицы в фазу преждевременного покоя», — пояснила медик.

Филева подчеркнула, что реакция организма на лекарства индивидуальна и зависит от состояния здоровья пациента, а также его генетической предрасположенности. В некоторых случаях требуется дополнительная диагностика, чтобы исключить другие причины проблемы.