В Москве-реке заметили подозрительную вонючую пену

Жители столичного района Марьино обратили внимание на неприятный запах и пену в Москве-реке. Прибывшие на место специалисты обнаружили желоб, по которому в воду сливали химикаты. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе Донецкой улицы. Очевидцы заявили о запахе, похожем на стиральный порошок, а также о пене в воде и оранжевой земле.

«Обнаружен сточный желоб, по которому стекает пена в Москву-реку. Распространяется по реке вдоль левого берега шириной пять метров на протяжении 300 метров», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее экологи забили тревогу из-за загрязнения фекалиями реки Лены в селе Хатассы. Фотоловушки для учета численности животных сняли, как водитель ассенизационной машины КамАЗ слил в овраг у реки нечистоты.

После этого к месту ЧП выехали инспекторы Минэкологии и представители местной администрации. Специалисты взяли пробы льда и почвы для исследований. Они также зафиксировали разлив нечистот на площади свыше 500 «квадратов».