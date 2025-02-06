Экологи зафиксировали загрязнение фекалиями реки Лена в Якутии

В Якутии зафиксировали загрязнение на реке Лене сточными водами

Фотоловушки для учета численности животных зафиксировали загрязнение фекалиями реки Лена в селе Хатассы. Об этом заявили в пресс-службе министерства экологии Якутии.

По данным ведомства, вместо животных в ночь со второго на третье февраля камеры зафиксировали, как водитель ассенизационной машины «Камаз», осмотревшись по сторонам и убедившись, что никого вокруг нет, слил сточные воды в овраг на берегу реки Лена.

После этого на место происшествия оперативно выехали инспекторы Минэкологии и представители местной администрации. На экспертизу отправили пробы льда и почвы.

«Зафиксирован факт грубейшего нарушения природоохранного законодательства. Также на месте сброса сточных вод в овраге выявлен разлив нечистот на площади свыше 500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Минэкологии добавили, что в итоге противоправных действий был нанесен большой ущерб окружающей среде, загрязнена почва в пределах водоохранной зоны реки Лена и ее ледовая поверхность.

Ранее в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов. По данным Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, площадь загрязнения почвы предварительно составила 2000 квадратных метров. Утечку выявили на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Сотрудники аварийной службы локализовали разлив.