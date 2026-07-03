В Москве-реке нашли тело девушки

Капитан судна обнаружил на Москве-реке на юге столицы тело девушки. Спасатели подняли ее на берег. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вечером 3 июля в экстренные службы обратился капитан судна. Он заметил ниже по течению от Новоспасского моста тело человека спиной вверх.

Спасатели отбуксировали его к левому берегу. Прибыли полицейские и медики.

В воде находилась девушка. Полиция по заявлению родителей просмотрела записи камер видеонаблюдения и выяснила, что она попала в воду 1 июля.

Ранее несчастный случай произошел в Приангарье. Во время сплава туристической группы по реке Иркут течение унесло четырехлетнего мальчика. Бросившиеся за ним двое мужчин тоже пропали. Правоохранители и спасатели организовали поисковую операцию.