В Москве ребенок целый месяц глотал магнитные шарики и попал в больницу

В Москве врачи спасли мальчика, который целый месяц глотал магнитные шарики. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

«В приемное отделение Морозовской больницы по направлению из поликлиники поступил мальчик с болями в животе, рвотой и подозрением на проглатывание инородного тела», — сказано в публикации.

На рентгене медики увидели в желудочно-кишечном тракте скопление магнитных шариков. Мама ребенка рассказала, что сын мог глотать их целый месяц.

В итоге пациента оперативно направили в хирургическое отделение. Магниты были в нижнем отделе брюшной полости, для их извлечения потребовалась операция. Врачи удалили 38 шариков. Через восемь дней после процедуры ребенка выписали.

Врачи отметили, что проглатывание магнитов особенно опасно для человека. Предметы могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника и сдавливать ткани. В этом случае может случиться некроз, перитонит или разрыв кишечника.

Ранее в Дагестане врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил почти 400 магнитов. Некоторые из них продвинулись вглубь ЖКТ.