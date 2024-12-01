В Москве рабочий упал с 42-го этажа и погиб

СК: рабочий погиб при падении с 42-го этажа в Кутузовском проезде в Москве

Рабочий рухнул с высоты на стройке в Кутузовском проезде в Москве и погиб. Как сообщили в столичном Следственном комитете мужчина упал с 42-го этажа.

«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Установлено, что работы производились на высоте 42-го этажа», — уточнили в ведомстве.

По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую, в ходе которой изучат строительную документацию.

Ранее похожий случай произошел на севере Москвы. На улице Двинцев монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке.