В Москве рабочий упал с 42-го этажа и погиб

«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Установлено, что работы производились на высоте 42-го этажа», — уточнили в ведомстве.
По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую, в ходе которой изучат строительную документацию.
Ранее похожий случай произошел на севере Москвы. На улице Двинцев монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке.
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