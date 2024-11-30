Монтажник разбился насмерть, упав с 11-го этажа в Москве

Прокуратура: рабочий сорвался с 11-го этажа на стройке в Москве и погиб

Монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Рабочий частной субподрядной организации упал с высоты 11-го этажа на улице Двинцев. Прокуратура начала проверку.

«Мужчина 1991 года рождения погиб на месте», — сообщили в ведомстве.

Ранее двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Один из них погиб.