Монтажник разбился насмерть, упав с 11-го этажа в Москве

Монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Рабочий частной субподрядной организации упал с высоты 11-го этажа на улице Двинцев. Прокуратура начала проверку.
«Мужчина 1991 года рождения погиб на месте», — сообщили в ведомстве.
Ранее двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Один из них погиб.
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