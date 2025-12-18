В Москве проститутка заковала член клиента в клетку и сбежала

Желание жителя Москвы устроить бурную ночь обернулось поездкой в травмпункт и неудобными вопросами медиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, 47-летний мужчина вызвал проститутку и решил попробовать с ней БДСМ-клетку. Однако замок заклинило, и снять игрушку не удалось. Женщина легкого поведения забрала у него деньги и уехала.

К утру пострадавший вызвал спасателей, но постеснялся показывать, что с ним произошло. Только после этого он обратился за медицинской помощью.

Ранее в Санкт-Петербурге проститутка попала в больницу с колото-резаными ранами после времени с клиентом, желавшим повторить эротическую сцену из фильма Гаспара Ноэ, но не рассчитавшим прочности стеклянного стола.