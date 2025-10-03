Хрупкая любовь. Милфа-проститутка попала в больницу после рискованного эксперимента

Mash: секс на стекле оставил питерскую милфу с колото-резаными ранами

Экстравагантный секс с питерской милфой на стеклянном столе закончился экстренной госпитализацией для эскортницы. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» .

Молодой мужчина решил воспроизвести сцену из фильма Гаспара Ноэ «Любовь» во время встречи с проституткой. Недорогая мебель не выдержала веса страстной пары и разлетелась на острые осколки.

В результате женщина получила многочисленные колото-резаные раны по всему телу. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую с травмами средней тяжести.

Ее молодой партнер отделался легким испугом и не пострадал. Врачи оценили состояние эскортницы как стабильное, но серьезное.

Ранее появилась информация, что в России вырос спрос на максимально худых девушек по вызову. Чтобы соответствовать запросам, эскортницы начали экстремально худеть, доводя себя до анорексии.